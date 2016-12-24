В Мордовии начальнику отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» предъявлено обвинение в коммерческом подкупе

По информации Следственного комитета по РМ, за несколько лет производственник получил «откатов» от партнеров завода на сумму свыше 6 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

По данным следствия, начальник отдела за продвижение интересов пяти коммерческих организаций на выгодных для них условиях получил от их представителей незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 6 млн рублей. Полученные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Судом по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Причастность к инкриминируемым деяниям он не отрицает.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.