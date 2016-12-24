Осенью этого года в Саранске на базе МГУ им. Н.П. Огарева пройдет Медиашкола «RT-Регион»

В данный момент открыта регистрация для региональных журналистов и блогеров. Участие бесплатное.

Перед слушателями выступят спикеры RT и МИА «Россия сегодня». Они проведут мастер-классы, практические тренинги и поделятся опытом.

Занятия будут включать три сессии по два дня. Предварительные даты проведения занятий: 16-17 сентября, 7-8 октября, 11-12 ноября.

Зарегистрироваться в качестве слушателя необходимо до 21 апреля по этой ссылке: https://regions.rt.com/