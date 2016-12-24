В Мордовии 59-летний водитель «девятки» загремел в больницу в результате ДТП на «встречке»

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По данным региональной Госавтоинспекции, 5 апреля в Большеигнатовском районе Мордовии пожилой водитель отечественного авто устроил ДТП с тяжелыми последствиями.
В 10:50 на автодороге «Саранск - Ромоданово - Б.Игнатово» 59-летний мужчина за рулем «Ваз 2109» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Газ 3110».
В результате ДТП травмы получил сам водитель «девятки» и 37-летняя пассажирка машины, они были доставлены в больницу. Как отмечается, оба водителя управляли автомобилями в трезвом виде.
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