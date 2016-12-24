Министр образования РМ и директор Центра образования №15 «Высота» ответили на вопросы жителей

5 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова и директор Центра образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева Ирина Ванисова в прямом эфире ответили на вопросы граждан.

Елена Солдатова напомнила, что с 1 апреля на портале «Госуслуги» начал работу сервис по подаче заявления на запись детей в 1 класс по месту регистрации. Сделать это можно до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в образовательное учреждение не по месту жительства, то заявления будут приниматься на портале с 6 июля по 5 сентября.

Была затронута тема загруженности учащихся домашними заданиями.

«Этот вопрос постоянно обсуждается с управлениями образования и директорами школ. Мы регулярно говорим о том, что нужно соблюдать нормы СанПиНа, которые четко регламентируют учебную нагрузку детей. Выполнение таких правил строго контролируется. Если вы видите, что они нарушаются, а администрация образовательного учреждения никак не реагирует на соответствующие жалобы, то обращайтесь к нам - в Министерство образования. Будем вместе решать проблему», - сказала Елена Солдатова.

Говорили и о школьном питании. Как отметила Министр образования РМ, в Мордовии этому вопросу уделяется серьезное внимание. Делается все, чтобы еда в школах была качественной, сбалансированной, полезной и вкусной. Эту работу в том числе контролируют и сами родители. Елена Солдатова, также напомнила номер «горячей линии» по вопросам организации питания в школах – 8(8342)39-18-42. Она добавила, что ни одно обращение или предложение не остается без внимания.

Отдельный блок вопросов в прямом эфире был посвящен Центру образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева, который откроется летом этого года. Как рассказала директор образовательного учреждения Ирина Ванисова, это будет школа полного дня. Здесь откроют профильные классы, лаборатории для проведения исследований, центр робототехники. В школе будут функционировать 4 кабинета информатики с лабораториями 3D-моделирования и прототипирования. Также предусмотрены драматическая студия, хореографический класс, класс скульптур и т.д.

Также Ирина Ванисова сообщила еще одну важную новость: «Для нового Центра образования № 15 название «Высота» выбрано не случайно. Планируем открыть здесь кадетский летный класс в сотрудничестве с Ульяновским институтом гражданской авиации. Также хотим организовать взаимодействие с республиканским аэроклубом «Высота». В перспективе и развитие туристического направления. Уже пригласили педагога, который готов начать с семейного туризма, с походов выходного дня. Все это поддержим включением в учебный план курсов спортивного и краеведческого направлений».

Полную версию эфира можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/342joK.