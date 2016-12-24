Артём Здунов и руководитель Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров обсудили планы по работе с молодежью

Развитие «Движения первых» в Мордовии обсудили 5 марта в Доме Республики. Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС пообщался с Председателем Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым, обозначив ряд инициатив, которые планируется уже в ближайшее время реализовать в регионе.

«Мы уделяем приоритетное внимание работе с молодежью, для нас очень важно делать это совместно с «Движением первых». Я лично присутствовал на открытии нескольких первичных организаций и самым важным считаю – заинтересовать молодых людей», - сказал руководитель республики.

Было отмечено, что сейчас в регионе создаются пространства и инфраструктура для подрастающего поколения, а также молодежные сообщества.

Председатель регионального отделения «Движение первых» Дарья Радайкина рассказала, что в Мордовии создано уже более 200 первичных отделений: лидерами являются школы – в них работает уже 180 первичек.

«Движение первых» набирает обороты в республике – оно становится важнейшим институтом в воспитании подрастающего поколения, так как консолидирует лучшие проекты крупнейших детских и молодежных общественных объединений», - отметила она.

Мордовия предложила к реализации сразу нескольких крупных проектов уже в текущем году. На площадке одного из вузов региона планируется проведение окружного форума среди участников медиацентров «Ты в медиа». Проект нацелен на обучение и пополнение кадрового резерва юных журналистов, развитие медиацентров на базе первичных отделений «Движение первых». Для проведения обучающей программы будут привлечены местные и федеральные эксперты. Форум поспособствует наполнению позитивным контентом детских и подростковых аккаунтов в соцсетях, формированию лидеров общественного мнения в медиапространстве регионов и информированию о событиях, проектах и возможностях для досуга молодежи.

В связи с тем, что в республике медиа-образование сейчас набирает популярность среди школьников и студентов, планируется развивать полноценный телеканал для детей и молодежи «Движ». Здесь молодые люди республики смогут попробовать свои силы в мастерстве телеведущих и корреспондентов, либо сами стать героями сюжетов. Основным партнером «Движа» станет один из телеканалов Мордовии.

Особое внимание будет уделяться и досугу подростков. Для этого на базе библиотеки в одном из районов Саранска планируется создать пространство для неформального общения – подростковый клуб «Первые». Здесь будет создано пространство для проведения мастер-классов и коллективно-творческих дел.

«Такие клубы территориально ближе к молодым людям, менее формализованы – именно поэтому должны стать первым адресом для тех, кто нуждается в общении со сверстниками», - подчеркнула Дарья Радайкина.

Было также отмечено, что региональное отделение «Движения первых» в текущем сезоне будет активно интегрировано в летнюю оздоровительную кампанию.

Председатель Правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров поддержал предложенные инициативы и поблагодарил Главу Мордовии за личное участие в развитии движения в республике. «Необходимо охватить максимальное количество детей и подростков, делать упор на работу с теми группами молодежи, которые относятся к категории проблемных. Уверен, Мордовия найдет особое направление в работе с молодежью, которое мы сможем масштабировать на всю страну», - отметил он.