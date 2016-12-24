На трассе Саранск-Москва в районе села Болотниково столкнулись автомашина «Daewoo» и трактор

По информации Республиканской аварийно-спасательной службы, сотрудники организации 5 апреля выезжали на место ДТП, которое произошло на трассе Саранск-Москва в районе села Болотниково. Здесь столкнулись автомашина «Daewoo» и трактор, которые двигались в одном направлении.

Как отмечается, в легковом автомобиле находились 5 человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Наиболее тяжелые травмы получили два человека из иномарки, при этом ребенок не пострадал.

Спасатели извлекли людей из покореженного авто и передали их медикам. Для тракториста эта авария прошла без травматических последствий.