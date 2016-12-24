На трассе Саранск-Москва в районе села Болотниково столкнулись автомашина «Daewoo» и трактор

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По информации Республиканской аварийно-спасательной службы, сотрудники организации 5 апреля выезжали на место ДТП, которое произошло на трассе Саранск-Москва в районе села Болотниково. Здесь столкнулись автомашина «Daewoo» и трактор, которые двигались в одном направлении.
Как отмечается, в легковом автомобиле находились 5 человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Наиболее тяжелые травмы получили два человека из иномарки, при этом ребенок не пострадал.
Спасатели извлекли людей из покореженного авто и передали их медикам. Для тракториста эта авария прошла без травматических последствий.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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