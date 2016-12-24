В Саранске вновь пройдет эко-ярмарка эксклюзивных продуктов

8 и 9 апреля в ТРЦ «Сити-парк» пройдет эко-ярмарка эксклюзивных продуктов, изготовленных по авторским рецептурам мордовских мастеров.

В продаже будут представлены лучшие изделия мордовских брендов:



- мед, мед в сотах, крем-мед, продукты пчеловодства, свечи из натурального воска, чай (торговая марка «ЛЕВ И ПЧЕЛКА»)

- ремесленный хлеб, печенье, круассаны, куличи и кексы (семейная пекарня «Жернова»)

- сыродавленое масло «Семена»

- пасхальная подарочная коллекция: пряники, шоколадные изделия, куличи ручной работы (кондитерская «ПряникПряничек»)

- рыба (ООО «Гри-Мак»)

Ярмарка организуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ.

Время работы: 8-9 апреля 2023 года с 09:00 до 22:00 часов.

Адрес: г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71.

ТРЦ «Сити Парк», напротив магазина «Лента».



