В Саранске вновь пройдет эко-ярмарка эксклюзивных продуктов

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
8 и 9 апреля в ТРЦ «Сити-парк» пройдет эко-ярмарка эксклюзивных продуктов, изготовленных по авторским рецептурам мордовских мастеров.
В продаже будут представлены лучшие изделия мордовских брендов:
- мед, мед в сотах, крем-мед, продукты пчеловодства, свечи из натурального воска, чай (торговая марка «ЛЕВ И ПЧЕЛКА»)
- ремесленный хлеб, печенье, круассаны, куличи и кексы (семейная пекарня «Жернова»)
- сыродавленое масло «Семена»
- пасхальная подарочная коллекция: пряники, шоколадные изделия, куличи ручной работы (кондитерская «ПряникПряничек»)
- рыба (ООО «Гри-Мак»)
Ярмарка организуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ.
Время работы: 8-9 апреля 2023 года с 09:00 до 22:00 часов.
Адрес: г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71.
ТРЦ «Сити Парк», напротив магазина «Лента».
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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