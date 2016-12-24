Сенатор Петр Тултаев и депутат Госсобрания РМ Алексей Федьков обсудили вопросы развития сельских территорий

Предприятие «Агросоюз – Красное сельцо» Рузаевского района, которое возглавляет депутат парламента Мордовии Алексей Федьков, с рабочим визитом посетили сенатор Совета Федерации РФ Петр Тултаев и глава Рузаевского района Александр Юткин.

Алексей Федьков рассказал о работе современного животноводческого комплекса, где содержатся более 800 дойных коров, поголовье которых к концу года будет увеличено до тысячи.

К весенним полевым работам хозяйство полностью готово: трактора, машины, погрузчики и «прицепной инвентарь» приведены в порядок. Как только позволит погода, механизаторы выйдут в поле. Удобрениями и семенами хозяйство также обеспечено.

В Красном сельце Петр Тултаев ознакомился с инфраструктурой населенного пункта. В нем имеется модульный ФАП, детская и спортивная площадки, благоустроенная центральная площадь.

В текущем году также начался ремонт детского сада, будет построен новый участок водопровода. Самым же значимым событием станет строительство нового Дома культуры, проект которого разработан за счет ООО «Агросоюз – Красное сельцо».