Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков сдал кровь в рамках благотворительной донорской акции

В Мордовской республиканской станции переливания крови состоялся завершающий этап благотворительной донорской акции, инициаторами проведения которой выступили члены Молодежного правительства республики.

4 апреля члены регионального Правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Поздняковым также поддержали инициативу молодежного актива и присоединились к участию.

Основной целью акции является оказание помощи военнослужащим и членам их семей. Участникам предлагается пожертвовать на благотворительность денежные средства, полученные за донацию крови. Все собранные средства будут направлены в «Российский фонд Мира».

Всего поддержали акцию более 400 граждан, в их числе работники органов исполнительной власти Мордовии, члены Молодежного правительства, общественных организаций и объединений.