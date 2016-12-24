Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков сдал кровь в рамках благотворительной донорской акции

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В Мордовской республиканской станции переливания крови состоялся завершающий этап благотворительной донорской акции, инициаторами проведения которой выступили члены Молодежного правительства республики.
4 апреля члены регионального Правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Поздняковым также поддержали инициативу молодежного актива и присоединились к участию.
Основной целью акции является оказание помощи военнослужащим и членам их семей. Участникам предлагается пожертвовать на благотворительность денежные средства, полученные за донацию крови. Все собранные средства будут направлены в «Российский фонд Мира».
Всего поддержали акцию более 400 граждан, в их числе работники органов исполнительной власти Мордовии, члены Молодежного правительства, общественных организаций и объединений.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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