Мордовские налогоплательщики могут безошибочно уплатить фиксированные страховые взносы с помощью онлайн-сервиса ФНС России

С 16 марта 2023 г. появилась возможность уплатить фиксированные страховые взносы без представления заявлений с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/). В сервисе появились новые жизненные ситуации: «Уплата фиксированных страховых взносов».



Теперь можно безошибочно уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по УСН или ПСН, начиная с 1 квартала 2023 года. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты.

Такой вид уплаты исключит необходимость подавать заявление по ст.78 НК РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. Важно, чтобы к моменту наступления срока уплаты страховых взносов сальдо ЕНС было положительным.