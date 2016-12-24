«Саранскгорводокнал» не выполняет предписания Росприроднадзора об устранении экологических нарушений на очистных сооружениях

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия вынесло постановление о привлечении МП «Саранскгорводокнал» к ответственности за неисполнение предписания надзорного ведомства об устранении ранее выявленных нарушений.

В сентябре 2022 года в результате внеплановой проверки юридического лица, проведенной по требованию прокуратуры РМ, был установлен факт нарушения правил эксплуатации очистных сооружений и сброс в реку Инсар сточных вод с превышением максимального содержания по целому ряду загрязняющих веществ - включая аммоний, медь, железо, фосфаты и т.д. Кроме того, отбор проб природной воды в реке позволил установить, что стоки предприятия оказывают негативное влияние на водный объект.

МП «Саранскгорводокнал» было привлечено к административной ответственности, рассчитан и предъявлен ущерб, причиненный окружающей среде – более миллиона рублей. Кроме того, юридическому лицу было выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2023 года.

Однако, как показала внеплановая проверка предприятия, законные требования Росприроднадзора исполнены не были. Городские очистные сооружения работают неэффективно. МП «Саранскгорводокнал» продолжает осуществлять сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций.

Как сообщается, на юридическое и ответственное должностное лицо вновь наложены штрафные санкции, совокупный размер которых составил 80 тысяч рублей. При этом, данный факт не освобождает предприятие от обязанности устранить нарушения.

МП «Саранскгорводокнал» выдано новое предписание. Межрегиональное управление Росприроднадзора намерено добиваться полного устранения нарушений и приведения деятельности очистных сооружений в соответствие с установленными экологическими требованиями.