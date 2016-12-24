Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков проведет прием граждан в региональной приемной Президента РФ

7 апреля 2023 года Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков проведет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 в приемной Президента РФ в Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3.

Предварительная запись на прием осуществляется в будние дни с 8-30 до 18-00 (обеденный перерыв с 12-45 до 14-00) по телефонам: 8(8342) 29-83-18, 29-89-75, 29-89-38.

При обращении гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.