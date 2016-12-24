Госавтоинспекция республики проинформировала об обстоятельствах ДТП в Саранске, в котором 1 апреля погиб мотоциклист

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Как сообщается, в 17 часов 50 минут на Александровском шоссе 34-летний водитель автомашины «Лада Гранта» при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 32-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда бригады СМП. Его пассажир с различными травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи был отпущен домой с назначенным лечением.
По данным ГИБДД, водитель автомашины «Лада Гранта» трезв, у погибшего водителя мотоцикла взята кровь на анализ.
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