Министр образования РМ и директор Центра образования №15 «Высота» ответят на вопросы жителей

5 апреля в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова и директор Центра образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева Ирина Ванисова ответят на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/342joK либо во время трансляции

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.