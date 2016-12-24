Министр образования РМ и директор Центра образования №15 «Высота» ответят на вопросы жителей

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
5 апреля в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр образования РМ Елена Солдатова и директор Центра образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева Ирина Ванисова ответят на вопросы граждан.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/342joK либо во время трансляции
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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