Глава Мордовии ответил на вопросы о военнослужащих, выполняющих задачи на территории СВО

«Дорогие земляки, прочитал ваши вопросы о военнослужащих, выполняющих задачи на территории СВО.

Родные спрашивают о доставке в отпуск. С командованием подразделений мы на связи, о плановом отпуске бойцов нам сообщают заранее. Дату и сроки отпуска устанавливает командир части. И регион направляет автобус, чтобы привезти ребят домой. Точно также привезем отпускников, служащих с января - когда у них начнётся отпуск. Возникали сложности с теми, кто уходит в отпуск не группой, а индивидуально. Выстраиваем работу, чтобы получать своевременно информацию по каждому нашему бойцу.

Был вопрос, почему наши ребята до сих пор числятся в части Ульяновска. Эта войсковая часть была сформирована в Ульяновске, в нее зачислялись призванные из Мордовии по мобилизации прошлой осенью. Часть придана соединению, которое выполняет боевые задачи в ЛНР. Ребят мы не бросаем, связь стараемся установить с каждым через командование соединений и воинских частей.

Спрашивали о поддержке военнослужащих Мордовии. Все необходимое по заявкам командиров доставляем регулярно. Централизованно - на средства, собранные Фондом мира. Ближайшую отправку гуманитарного груза планируем в начале апреля. Также посылки и амуницию отправляют общественные организации, вузы, производства. Помощь от жителей огромная. Спасибо, дорогие земляки, что не остаетесь в стороне».