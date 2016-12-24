В Рузаевке 10-летнему мальчику муниципальные власти выплатят 60 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о причинении вреда здоровью его десятилетнему сыну в результате укуса собаки.

Было установлено, что в декабре 2022 года на мальчика возле его дома напала собака, не имеющая владельца, и нанесла укусы в области переносицы и подбородка.

По мнению прокуратуры, такая ситуация возникла по причине непринятия администрацией Рузаевского района своевременных мер по отлову бродячих животных на подведомственной территории. По закону именно на органы местного самоуправления возложены полномочия по организации отлова животных без владельцев.

С целью защиты прав несовершеннолетнего межрайонная прокуратура в суд направила иск о взыскании с администрации муниципального района компенсации морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 80 тысяч рублей.

Судом исковые требования удовлетворены частично, в размере 60 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.