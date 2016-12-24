В Мордовии сотрудники уголовного розыска задержали 61-летнего мужчину, напавшего на двух несовершеннолетних девушек

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из ОМВД России по Зубово-Полянскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

По информации полицейского ведомства, 27 марта в дежурную часть полиции поступило заявление о разбойном нападении на двух несовершеннолетних девушек 2007 и 2008 годов рождения. Преступление произошло в вечернее время в поселке Явас. Мужчина ударил одну из потерпевших деревянной палкой, похитил у них сумочки и скрылся.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности нападавшего. По приметам, указанным потерпевшими, был составлен словесный портрет, опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 61-летний местный житель.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.