В Мордовии водитель иномарки отправится в колонию за ДТП, в котором пострадала 21-летняя девушка

По информации прокуратуры РМ, суд вынес приговор по уголовному делу о дорожной аварии с тяжелыми последствиями. ДТП произошло еще весной 2021 года - тогда в райцентре Атюрьево молодой человек в аварии едва не угробил юную пассажирку своей иномарки.

В суде было установлено, что 8 мая 2021 года примерно в 4 часа утра ныне 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «ТойтаКамри» двигался по центральной части села Атюрьево с превышением скорости. На одном из участков дороги парень не справился с управлением, допустил у дома культуры наезд на бордюрный камень, от чего иномарка врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась.

Водитель после произошедшего покинул место ДТП и даже оспаривал свою причастность к этому происшествию. Что не мудрено - анализ выявил в его крови наличие алкоголя.

В результате дорожного эксцесса 21-летней пассажирке авто были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Как указывалось в сообщении республиканской Госавтоинспекции, за два года до момента ДТП молодой человек 47 раз привлекался к ответственности за превышение разрешенной скорости движения.

Суд приговорил безрассудного лихача к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. В качестве компенсации морального вреда с виновного взыскано 650 тыс. рублей.