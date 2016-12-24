Предпринимателям Мордовии рассказали о федеральных мерах поддержки на открытой встрече с «Корпорацией МСП»

На площадке Центра «Мой бизнес» РМ состоялась открытая встреча предпринимателей Мордовии с представителями федеральной «Корпорации МСП», которые посетили Саранск с обширной деловой программой. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Малый и средний бизнес может получить гарантийную поддержку, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», для привлечения финансирования, в том числе при недостаточности залогового обеспечения», - рассказал на встрече заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрей Железняков. Он также добавил, что предпринимателям сегодня доступны четыре программы льготного кредитования: «1764», ПСК, специальная программа инвесткредитования под 2,5% для среднего бизнеса и 4% для малого и микробизнеса, и программа для инновационных компаний под 3% годовых.

Встреча имела формат открытого и живого диалога. В формате видеоконференций к ней присоединялись спикеры «Корпорации МСП», чтобы предметно рассказать присутствующим предпринимателям Мордовии о тех федеральных мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться, в том числе онлайн на Цифровой платформе МПС.

В ходе общения предпринимателям рассказали как получить кредит, если не хватает залога, какие доступны программы льготного лизинга оборудования, как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции, как действовать и куда обращаться, если права предпринимателя были нарушены и что такое Цифровая платформа МСП, чем она полезна для предпринимателей Мордовии.

В свою очередь, представителей делового сообщества республики больше всего интересовали вопросы льготного лизинга оборудования и юридических аспектов оформления кредитных продуктов.

«Для Мордовии малый и средний бизнес — один из самых значимых сегментов экономики и приоритетных направлений работы правительства. Наше внимание направлено на адресную поддержку предпринимателей республики с применением как федеральных, так и региональных мер. И в этом случае мы успешно сотрудничаем с Корпорацией МСП. В 2022 году, благодаря механизму «зонтичных» поручительств 50 субъектов МСП региона смогли взять 51 кредит на сумму 347 млн рублей. Также, в рамках реализации льготной программы кредитования «1764», в которой участвуют 9 банков Мордовии, было выдано 160 кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей. От имени региона хочу поблагодарить Корпорацию МСП за тесное сотрудничество с Мордовией и помощь нашим предпринимателям», - подчеркнул в завершении и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.