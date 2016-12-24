Цыганка с Украины арестована за мошенническое «снятие порчи» с саранской пенсионерки

В начале марта этого года 76-летняя жительница столицы Мордовии сообщила в полицию, что незнакомая ей ранее особа обманным путем похитила у нее крупную сумму денег.

Жительница Саранска рассказала, что на улице Миронова к ней подошла женщина и поинтересовалась, как пройти к районной поликлинике. Беседа на темы проблем со здоровьем плавно перетекла в метафизическую плоскость - незнакомка сообщила, что видит на пенсионерке и ее сыне порчу.

Понятное дело, «ясновидящая» предложила провести обряд очищения и избавления «пораженных» людей от недуга. В этот время к собеседницам подошла еще одна участница мошеннического спектакля. Она начала горячо благодарить «целительницу» за обретенную свободу от напастей и посоветовала пенсионерке обязательно воспользоваться предложенной помощью.

В результате, пенсионерка по указанию аферисток принесла из квартиры все свои «прОклятые» деньги, а также чайную ложку, соль и воду. Упаковав все в пакет, она передала его в руки женщины, которая отошла в сторону и исполнила некие пассы над свертком. После этого «ведунья» отдала пакет пенсионерке и сказала, что его нужно положить под подушку на 9 дней.

Спустя время потерпевшая развернула сверток, но в нем вместо 170 тысяч рублей оказалась газетная нарезка. Жительница Саранска пошла в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудникам уголовного розыска МВД по РМ удалось установить причастную к этому мошенническому действу. В Москве была задержана 73-летняя гражданка Украины цыганской национальности, ее доставили в республику и по решению суда на время расследования заключили под стражу.