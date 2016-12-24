Мордовские колонии №10 и №11 УФСИН по РМ посетили представители экспертной комиссии Центра оценки квалификаций

В десятой колонии предполагается открытие площадки Экзаменационного центра по проверке профессиональных умений освобождающихся «сидельцев» в сварочных работах.

В свою очередь, на территории Экзаменационного центра колонии №11 был проведен профессиональный экзамен по квалификации «Каменщик» для двух соискателей из числа осужденных. Теоретический этап проводился в форме тестирования, за которым следовало выполнение конкретного практического задания.

Результаты независимой оценки квалификации были зафиксированы экспертами. Были отмечены положительные моменты по выполнению практического задания, которые вместе с теоретической частью будут отражены в отчетах и направлены в Москву, для объявления решения.

С двумя другими осужденными была проведена проверка профессиональных знаний по профессиям «Столяр» и «Столяр строительный». Выходящим вскоре на волю заключенным также объяснили условия проверки профессиональных знаний по квалификации «Облицовщик-плиточник».

Открытие экзаменационных центров в мордовских колониях реализуется в рамках проекта по трудоустройству бывших заключенных, представленного Мордовией в финале акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив (АСИ).