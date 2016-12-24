Житель Мордовии предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД и при участии бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность 45-летнего жителя региона, причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в августе 2022 года в доме подсудимого были обнаружены и изъяты пистолет «ТТ», изготовленный самодельным способом из сигнального аналога, револьвер «Наган», 115 патронов калибра 7,62 мм, а также инструменты и оборудование для изготовления оружия и патронов. Фигурант дела фактически устроил у себя подпольную мастерскую по переделке и модернизации «стволов».

В ходе следствия выяснилось, что пригодный для стрельбы револьвер «Наган» образца 1895 года, а также 21 промышленно изготовленных патронов к нему, мужчине в апреле 2020 года передал знакомый. Тот, кстати, уже понес уголовную ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чуть позже «оружейник» пополнил свой арсенал промышленно изготовленным охолощенным пистолетом «ТТ», который самостоятельно переделал под стрельбу боевыми патронами.

УФСБ в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело статьям о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его обороте.

В ходе следствия подсудимый вину признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.