В Саранске нетрезвый лихач на «Форд Мондео» врезался в разделительные ограждения на дороге

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По данным Госавтоинспекции республики, 27 марта в 01 час 25 минут на улице Невского в Саранске 45-летний водитель автомашины «Форд Мондео» врезался в разделяющий потоки движения «отбойник». Мужчина уже был лишен прав за отказ от медосвидетельствования и вновь сел за руль в нетрезвом виде.
В результате ДТП безрассудный лихач с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Ему «светит» уже уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.
В отношении товарища составлены административные материалы за управление авто в состоянии опьянения и без прав, за повреждение дорожных сооружений, за езду без полиса ОСАГО.
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