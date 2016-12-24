В Саранске нетрезвый лихач на «Форд Мондео» врезался в разделительные ограждения на дороге

По данным Госавтоинспекции республики, 27 марта в 01 час 25 минут на улице Невского в Саранске 45-летний водитель автомашины «Форд Мондео» врезался в разделяющий потоки движения «отбойник». Мужчина уже был лишен прав за отказ от медосвидетельствования и вновь сел за руль в нетрезвом виде.

В результате ДТП безрассудный лихач с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Ему «светит» уже уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

В отношении товарища составлены административные материалы за управление авто в состоянии опьянения и без прав, за повреждение дорожных сооружений, за езду без полиса ОСАГО.