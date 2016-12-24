В Мордовии администраторов молодежных групп и пабликов ознакомили с алгоритмом подготовки и публикации антитеррористического контента

В Саранске на базе Мордовского республиканского молодежного центра по инициативе Госкомитета РМ по делам молодежи состоялся обучающий семинар по вопросам информационного взаимодействия, создания и распространения антитеррористического контента.

Его участниками стали администраторы молодежных групп, пабликов и сообществ социальных сетей, каналов в мессенджерах, представители образовательных организаций республики, а также присоединившиеся к участию в мероприятии в режиме онлайн специалисты по работе с молодежью 22 муниципальных районов республики.

Выступая перед собравшимися, начальник Управления информационной политики Администрации Главы РМ и Правительства РМ Альбина Симакина обозначила основные формы межведомственного информационного взаимодействия и нацелила молодежь на совместное решение задач по заполнению информационного пространства тематическими материалами, направленными на формирование у населения республики антитеррористического сознания.

Заместитель заведующего отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии РМ Администрации Главы РМ и Правительства РМ Светлана Юдина акцентировала внимание слушателей на вопросах организации создания и распространения востребованного целевой аудиторией антитеррористического контента и его содержании. Кроме того, она проинформировала о путях формирования информационной среды как механизма противодействия идеологии терроризма, ознакомила с основными каналами, транслирующими антитеррористический контент, объяснила необходимость совершенствования информационно-пропагандистских мер.

Директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Гладышев рассказал участникам мероприятия о том, как меняется современный терроризм и как не попасть под влияние современных последователей террора, ознакомил с разновидностями современных деструктивных субкультур и алгоритмом их оперативного выявления в сети Интернет с целью предотвращения участия в них молодежи. Также он обратил внимание на важность формирования активной гражданской позиции и общественно-политической грамотности у молодежи, в том числе путем их вовлечения в работу по созданию патриотического и антитеррористического контента, участия в творческих конкурсах, направленных на привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках мероприятия также были обсуждены вопросы обеспечения качества антитеррористического контента. С этой целью было решено на всех этапах его создания привлекать к работе членов Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в Республике Мордовия.