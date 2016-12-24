В Мордовии 61-летний мужчина выслушал приговор суда за кражу денег у матери

61-летний житель села Сивинь Краснослободского района республики на стыд своим сединам «отметился» в уголовном преступлении. Пожилой мужчина предстал перед судом за кражу денег у матери.

По информации регионального МВД, в октябре прошлого года сельчанин навестил свою мать, в доме которой в это время находилась и его сестра. Во время общения родственники попросили мужчину спуститься в подпол и помочь им достать оттуда деньги - престарелая женщина именно там хранила свои сбережения.

Спустившись вниз, сын отыскал банку, в которой «мариновались» 65 тысяч рублей. Правда, родным он сказал, что ничего найти не удалось, а обнаруженную наличность просто присвоил.

Пострадавшие были вынуждены обратиться в полицию. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили причастность мужчины к краже. На момент задержания тот уже успел потратить на личные нужды 15 тысяч рублей, остальные деньги были изъяты.

Вину в содеянном мужчина признал полностью, в отношении него была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.