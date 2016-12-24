В Мордовии 61-летний мужчина выслушал приговор суда за кражу денег у матери

Школа добрососедства
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
61-летний житель села Сивинь Краснослободского района республики на стыд своим сединам «отметился» в уголовном преступлении. Пожилой мужчина предстал перед судом за кражу денег у матери.
По информации регионального МВД, в октябре прошлого года сельчанин навестил свою мать, в доме которой в это время находилась и его сестра. Во время общения родственники попросили мужчину спуститься в подпол и помочь им достать оттуда деньги - престарелая женщина именно там хранила свои сбережения.
Спустившись вниз, сын отыскал банку, в которой «мариновались» 65 тысяч рублей. Правда, родным он сказал, что ничего найти не удалось, а обнаруженную наличность просто присвоил.
Пострадавшие были вынуждены обратиться в полицию. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили причастность мужчины к краже. На момент задержания тот уже успел потратить на личные нужды 15 тысяч рублей, остальные деньги были изъяты.
Вину в содеянном мужчина признал полностью, в отношении него была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов