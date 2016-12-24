Спортсмены Мордовии завоевали медали на первенстве ПФО по греко-римской борьбе

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В Оренбурге завершилось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Около 400 сильнейших спортсменов из 13 регионов округа оспаривали право получить заветную путевку на первенство страны, которое пройдет 23-26 мая в Уфе.
Как сообщает Минспорта РМ, воспитанникам республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета. Лучшими стали Дмитрий Морозов (52 кг) и Самир Овчинников (68 кг).
Серебряной медали удостоился Артем Ткаченко (38 кг). Бронзовые награды у Кирилла Жувайкина (35 кг) и Ивана Ломаткина (38 кг).
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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