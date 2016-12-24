Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин в прямом эфире пообщался с жителями Мордовии

В Мордовии вновь стартовал проект «Наставничество»
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Центр управления регионом продолжает проводить прямые эфиры, где главы районов, министры и руководители различных ведомств отвечают на вопросы, особенно волнующие наших граждан.
24 марта на базе ЦУР Республики Мордовия прошла прямая трансляция с Министром строительства и архитектуры Алексеем Гришакиным.
Он рассказал о благоустройстве ЖК «Восточный» и площади Тысячелетия, строительстве социального жилья, ремонте больниц и школ, планах по строительству школ на Химмаше и Юго-Западе, а также ответил на вопросы зрителей.
Посмотреть запись трансляции можно здесь: vk.com/video-98502372_456242091.
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В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
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