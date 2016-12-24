Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин в прямом эфире пообщался с жителями Мордовии

Центр управления регионом продолжает проводить прямые эфиры, где главы районов, министры и руководители различных ведомств отвечают на вопросы, особенно волнующие наших граждан.

24 марта на базе ЦУР Республики Мордовия прошла прямая трансляция с Министром строительства и архитектуры Алексеем Гришакиным.

Он рассказал о благоустройстве ЖК «Восточный» и площади Тысячелетия, строительстве социального жилья, ремонте больниц и школ, планах по строительству школ на Химмаше и Юго-Западе, а также ответил на вопросы зрителей.

Посмотреть запись трансляции можно здесь: vk.com/video-98502372_456242091.