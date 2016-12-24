В Мордовии 24-летний парень сядет на 2,5 года за украденные в магазине пиццу и коньяк

В столице республики суд определил меру ответственности 24-летнему жителю села Лямбирь за открытое хищении коньяка и пиццы из сетевого магазина в Пролетарском районе Саранска.

В ходе расследования было установлено, что днем 27 октября 2022 года молодой человек зашел в помещение торговой точки, взял со стеллажей алкоголь и две пиццы, и направился к выходу мимо кассы. Сотрудник охраны остановил «несуна» и потребовал оплатить товар. Однако тот отпихнул охранника и отбыл с добычей в неизвестном направлении.

По распространенной ориентировке в кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Ранее он уже был осужден за совершение имущественного преступления на территории Лямбирского района.

Приговором суда путем частичного сложения наказания парня приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.