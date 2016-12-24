Жителей Мордовии приглашают принять участие в проектах президентской платформы «Россия - страна возможностей»

Сейчас самый разгар заявочных кампаний на проекты платформы «Россия - страна возможностей». Конкурсы помогают активным россиянам обрести новую профессию, получить полезные навыки и заявить о своем таланте на всю страну. Приводятся они и для школьников, и для студентов, и для профильных специалистов, и для опытных управленцев.

К примеру, «ТопБЛОГ» - конкурс и бесплатная образовательная программа для тех, кто хочет стать гуру социальных сетей и развивать блог. Здесь участников ждут ведущие эксперты, инструменты для продвижения и аналитики, база знаний, нетворкинг и медиа сопровождение. Подать заявку можно до 20 апреля по ссылке - https://clck.ru/33oBCn.

«Моя страна - моя Россия» - всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своей малой родины и готовы развивать родной регион. В новом сезоне представлено 15 номинаций, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Регистрация на сайте проекта доступна до 31 марта по ссылке - http://bit.ly/40lSxxN.

«Открываем Россию заново» - конкурс для студентов, победители которого отправляются в проектную и исследовательскую экспедицию в один из регионов России, чтобы решить задачи его стратегического развития. Подробности и возможность стать частью экспедиции - http://bit.ly/3YXOCq1.

«Абилимпикс» - Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме соревнований по 49 компетенциям для участников предусмотрена деловая и образовательная программы, а также ярмарка вакансий. Подробности участия - http://bit.ly/3FFNrEJ.

«Твой Ход» - проект для студентов вузов и колледжей, а также учеников 11 класса школ. В конкурсном треке «Делаю» команды участников представят свои проекты и пройдут серию испытаний на пути к премии в один миллион рублей. Зарегистрироваться на трек «Делаю» можно до 25 марта по ссылке - http://bit.ly/3ZYP5JI.

Также открыта регистрация для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов в Международный инженерный чемпионат CASE-IN. Среди призов – стажировки, трудоустройство в крупных компаниях, возможность поступить в вуз мечты на льготных условиях. Присоединиться можно по ссылке - http://bit.ly/3TvjkFG.

«Мастера гостеприимства» - топовое событие индустрии. 13-15 апреля в Перми состоится Форум гостеприимства России. Участников ждет насыщенная деловая программа, стратегические сессии и встречи с топ-лицами страны, выставка регионов, ярмарка мастеров, нетворкинг и самое главное — церемония награждения победителей конкурса. Изучить программу и зарегистрироваться на мероприятие можно до 10 апреля по ссылке – http://bit.ly/409Sp52.

Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» - первая и единственная в мире премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Принять в ней участие может каждый, кто причастен к уличной культуре и спорту в возрасте от 16 лет. Пройти регистрацию можно до 1 мая по ссылке - http://bit.ly/3n6W5FX.

Стоит напомнить и о некоторых проектах, в которых всегда открыта регистрация новых участников.

К примеру, Центры компетенций. Это площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих универсальных компетенций (soft skills), а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе они получают «паспорт компетенций», а работодатель – специалистов с развитыми не только профессиональными, но и надпрофессиональными компетенциями. Подробности по ссылке - http://bit.ly/3TLkywV.

Кадровое агентство помогает построить карьеру на госслужбе, в крупных компаниях государственного сектора, а также в коммерческих и некоммерческих организациях. Подробности - http://bit.ly/40klfz9.

«Экософия» – проект для активных людей, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России. Он позволит заявить о своих экоинициативах на всю страну и познакомиться с ведущими экспертами и партнерами в сфере экологичного образа жизни. Подробности по ссылке - http://bit.ly/3LDMWir.

Участие во всех конкурсах бесплатное.