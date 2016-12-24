В столице Мордовии 50-летняя женщина ответит в суде за убийство супруга по пьяни

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По данным следствия, вечером 14 января 2023 года в Саранске в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемая нанесла 54-летнему супругу удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Согласно заключению судебной медицинской экспертизы причиной его смерти явилось проникающее колото-резанное ранение правой половины грудной клетки с повреждением внутренних органов.
В ходе следствия вину в преступлении женщина признала полностью, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что наказание по убийственной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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