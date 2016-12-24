В этом году в Мордовии появилось больше 342 тысяч квадратов нового жилого фонда

Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах работы Правительства РФ рассказал, что в прошлом году в России возведено 103 млн кв.м. жилья, а улучшить свои жилищные условия смогли 3,5 млн семей.

«Несмотря на внешнее давление, в условиях которого мы сейчас все находимся, Правительство РФ продолжает оказывать гражданам поддержку в приобретении жилья. Не останавливается активное строительство по стране в целом и по Мордовии в частности. В 2022 году в регионе появилось больше 342 тыс. квадратов нового жилого фонда. В 2023 году работа в данном направлении будет продолжена», – поделился Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин.

Также Премьер-министр сообщил, что программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года, а семейная ипотека расширена – теперь она доступна родителям с двумя несовершеннолетними детьми.

В 2022 году из аварийного жилья расселено 193 тыс. россиян, из них 5 тыс. – по новой программе, которая действует в 9 регионах страны.