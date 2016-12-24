У вице-спикера Госсобрания РМ Сергея Вдовина попросили помощи в доставке посылки мобилизованному военнослужащему

Руководитель общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», зампред Госсобрания РМ Сергей Вдовин провел в Саранске встречу с жителями республики в рамках личного приема граждан. Обращения касались как частных ситуаций, так и коллективных обращений по широкому кругу вопросов.

Помощи у Сергея Вдовина попросила и жительница Кочкуровского района. Женщина попросила уточнить расчет при оформлении пенсионных начислений, поскольку считает, что не все годы включены в ее трудовой стаж. Она много лет проработала в фельдшерско-акушерском пункте. Парламентарий пообещал разобраться в этом вопросе вместе со специалистами Социального фонда по РМ.

С просьбой помочь с отправкой в Луганск личной посылки мобилизованному военнослужащему обратился на прием житель Старошайговского района. Он рассказал, что хочет передать необходимые вещи и письма от родных сыну. Сергей Вдовин рассказал о порядке отправки посылок и пунктах сбора. Посылки отправляются вместе с гуманитарным грузом.

С вопросом о том, как оформить пожилую одинокую женщину в дом–интернат для пожилых людей обратились родственники, проживающие в другом регионе. В ходе приема совместно с министерством социальной защиты труда и занятости населения РМ была дана пошаговая инструкция и достигнута договоренность о личном приеме в министерстве.

Также в региональную приемную поступили вопросы по тарифам за коммунальные услуги, обеспечение лекарствами, начислению пособий и ряд других.