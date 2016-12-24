В Саранске прошла церемония вручения ключей от новых машин скорой помощи и школьных автобусов

Доброй традицией в республике стало пополнение парка автотранспорта для школ, больниц и поликлиник. Очередная церемония вручения ключей от машин скорой помощи и школьных автобусов состоялась 23 марта в Саранске на площади Победы.

10 новых школьных автобусов отправятся в Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский районы. Передвижной медицинский комплекс получила Республиканская клиническая больница № 5 г. Саранска, автомобили скорой медицинской помощи - Атяшевская, Дубенская, Инсарская, Ковылкинская, Рузаевская, Теньгушевская районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи г. Саранска.



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что поступление новой техники – очень важное событие для республики, оно стало возможным благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Новые автобусы позволят нам открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие, а медицинские автомобили – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Спасибо нашему Президенту, будем ждать нового поступления», - сказал руководитель республики.



Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Директор Ромодановской школы № 1 Елена Абросимова от имени всех школьных семей поблагодарила за новую технику. «Теперь у нас появится больше возможностей совершать дополнительные поездки с детьми в театры, музеи, мы чаще будем ездить на экскурсии по туристическим маршрутам нашей республики. Мы этому очень рады», - сказала она.



Глава Мордовии осмотрел новую технику, поговорил с водителями и медицинскими работниками. Заведующая терапевтическим отделением № 1 Республиканской больницы № 5 г. Саранска Ирина Антипова показала руководителю региона, какое оборудование установлено в передвижном медицинском комплексе. Он позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием. «Мы обслуживаем, помимо Саранска, Кочкуровский и Лямбирский районы. Этот передвижной комплекс очень поможет нам в работе», - сказала она.



За последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.