В этом году в Мордовии благоустроят 31 территорию: 12 общественных и 19 дворовых

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии в 2023 году планируется благоустройство 31 территории: 12 общественных и 19 дворовых.

Так, по итогам рейтингового голосования обновится территория Бульвара Цаплина в Саранске. На эти цели направят 40 млн руб. На благоустройство скверов по ул. Революции 1905 года в Рузаевке предусмотрены средства в размере 28,5 млн руб., по ул. Щорса в г. Ковылкино – 20 млн руб., по переулку Л. Толстого в Ардатове – 20 млн руб., по ул. Советской в Большом Игнатове – 15 млн руб. Кроме того, по 15 млн руб. пойдут на парк по ул. Болдина в п. Кадошкино и парк отдыха в Микрорайоне 1 в п. Комсомольский. На благоустройство центральной площади по ул. Лесной в Барашеве и сквера по ул. Советской в Кемле запланировано по 9 млн руб.

Также республике удалось выиграть три гранта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который ежегодно проводится Минстроем России.

Благодаря грантовым средствам в размере 70 млн руб. в Ардатове благоустроят участки улиц Карла Маркса и Ленинской, а также участок Луначарского переулка.

В г. Ковылкино обновится центральная площадь по ул. Большевистской. Проект «Большая река» выиграл грант в размере 80 млн руб.

Призовой фонд проекта «Зеленая сцепка» по благоустройству бульвара Горшкова от улицы Чапаева до улицы Юрасова в Рузаевке составил 85 млн руб.

Отметим, что благодаря нацпроекту к 2030 году улучшится качество городской среды, а также увеличится доля российских городов с благоприятной средой до 80%.