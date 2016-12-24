Артём Здунов провел рабочую встречу с первым вице-президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики Ириной Приваловой

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В Мордовии с 20 по 28 марта проходят всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», в которых участвуют около тысячи школьников. Состязания посетила первый вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики, прославленная российская спортсменка Ирина Привалова. 22 марта в Доме Республики с ней встретился Глава Мордовии Артём Здунов.
Третий год подряд состязания юниоров проводятся именно в нашей республике. Причина тому – лучшая соревновательная база. В рамках «Шиповки юных» участники выступят в таких дисциплинах, как бег на 60 метров, прыжки в длину или высоту, метание снаряда, бег на выносливость и эстафета 4х100 метров.
Ирина Привалова поблагодарила руководителя региона за всестороннюю поддержку спорта: «В Мордовии сильнейшая команда по легкой атлетике, составляющая основу сборной страны, крепкие традиции по отбору и подготовке спортсменов. Кроме того, здесь высочайший уровень спортивной инфраструктуры».
По итогам прошлого года на всероссийских соревнованиях спортсмены сборной Мордовии завоевали 124 медали, из которых 39 – высшего достоинства.
Речь также шла о проведении в текущем сезоне крупных соревнований – республика примет сразу несколько турниров по легкой атлетике. В мае Саранск станет центром проведения чемпионата и первенства России по спортивной ходьбе, в июне состоится Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ.
Глава Мордовии подчеркнул важность развития в республике легкоатлетических видов спорта среди детей и юношества. Сейчас в спортивных учреждениях региона легкой атлетикой занимаются более 7 тысяч человек, только за последние 5 лет это количество выросло более чем на тысячу спортсменов.
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