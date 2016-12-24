В Мордовии 8-летний пешеход сам ударился об элитный внедорожник и угодил в больницу

21 марта в Ромодановском районе Мордовии произошел странный дорожный инцидент с участием 8-летнего пешехода.

По информации Госавтоинспекции республики, предварительные данные свидетельствуют, что в 20 часов напротив дома №45 по улице Лесной в селе Белозерье при выходе на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства несовершеннолетний пешеход проявил невнимательность и ударился о заднюю часть автомашины «Ленд Ровер Спорт» под управлением 46-летнего водителя.

В результате такого «соприкосновения» с элитным внедорожником 8-летний пострадавший с различными травмами госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Саранска. Водитель трезв, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП, участником которого он являлся.