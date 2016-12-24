В поселке Торбеево сотрудники УФСБ по РМ отыскали тайник с оружием «братка» криминальной бригады

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с коллегами по правоохранительному блоку обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Стволы были спрятаны в заброшенном старом складском помещении в поселке Торбеево.

В найденном схроне находились 2 охотничьих ружья с самодельно укороченными стволами и 11 патронов 16 калибра. Баллистическая экспертиза признала оружие пригодным для стрельбы. По предварительной информации, изъятые обрезы принадлежали члену одного из преступных сообществ Мордовии.

По выявленному факту возбуждены уголовные дела по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по розыску и установлению лиц, причастных к хранению средств, запрещенных к свободному обороту.