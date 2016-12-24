В поселке Торбеево сотрудники УФСБ по РМ отыскали тайник с оружием «братка» криминальной бригады

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с коллегами по правоохранительному блоку обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Стволы были спрятаны в заброшенном старом складском помещении в поселке Торбеево.
В найденном схроне находились 2 охотничьих ружья с самодельно укороченными стволами и 11 патронов 16 калибра. Баллистическая экспертиза признала оружие пригодным для стрельбы. По предварительной информации, изъятые обрезы принадлежали члену одного из преступных сообществ Мордовии.
По выявленному факту возбуждены уголовные дела по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по розыску и установлению лиц, причастных к хранению средств, запрещенных к свободному обороту.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск