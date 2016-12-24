В Саранске суд взыскал с крановщика более 300 тысяч рублей за повреждение чужого авто

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В Октябрьском суде столицы Мордовии владелец «Лады Веста» добился возмещения ущерба с водителя автокрана, из-за действий которого оказался поврежден его автомобиль.
В своем исковом заявлении мужчина указал, что в октябре прошлого года его сын, имевший право управления принадлежащим истцу автомобилем «Лада Веста», приехал на работу в рабочий поселок Луховка и припарковал машину на площадке возле офиса. Неподалеку автокран работал над установкой железобетонной опоры. При поднятии конструкции у крана лопнули стропы, железобетонная балка грохнулась на землю и задела отечественную легковушку.
«Лада Веста» получила сильные повреждения - было разбито лобовое стекло, по кузову образовались вмятины и заломы. Согласно заключению, рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля превысила 303 тысяч рублей. Разрешить спор в досудебном порядке не представилось возможным, так как водитель автокрана на контакт не шел, на претензию не отвечал.
В ходе подготовки дела к судебном разбирательству ответчик не оспаривал свою вину в причинении механических повреждений автомобилю. Суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требования о возмещении ущерба, причиненного транспортному средству, и взыскал с крановщика свыше 300 тысяч рублей.
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