Из Мордовии с гуманитарным грузом на передовую отправлено большое количество высокотехнологичного оборудования

Представители президентского движения в Мордовии сегодня отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Одиннадцатый по счету гуманитарный груз сформирован в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

«В него вошли традиционно поставляемые от жителей нашего региона продукты долгого хранения, медикаменты, гигиенические средства, одежда, обувь, белье. Благодаря предпринимательскому сообществу республики, также отправлено большое количество высокотехнологичного оборудования: рации, генераторы, квадрокоптеры и другие необходимые вещи на передовой», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.



В формировании помощи землякам дружной командой приняли участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия. Они часто передают для отправки нашим бойцам продукты питания, белье, кондитерские изделия, сигареты, рыбные консервы и многое другое.

Часто привозят посылки представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия и Управления Федеральной налоговой службы РФ по РМ. В коробках упакованы необходимые наборы для военнослужащих. Сотрудники Управления УФАС по РМ в этот раз передали для бойцов на передовую около 10 кг сухофруктов с орехами, 1 ящик тушенки, 1 ящик сгущенки.

Сотрудники Управления спецсвязи по Республике Мордовия привезли в региональное отделение Народного фронта несколько ящиков с медикаментами. Среди них противовоспалительные, обезболивающие, обеззараживающие средства, а также перевязочные материалы. Сотрудники считают, что в это непростое время необходимо поддержать тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны.

Приблизить победу стараются и прихожане саранских церквей. Так, в храме Казанской иконы Божьей Матери изготовили для участников СВО около тонны окопных свечей. А из Иоанно- Богословскогго собора передали посылку из 168 пар термоносков.

Не остаются в стороне и простые граждане. Почти ежедневно пенсионеры приносят для отправки на передовую теплые носки, лекарственные препараты и другие необходимые вещи. Пенсионерка из Саранска передала новые берцы, куда вложила иконку. «Пусть она будет охранять бойца, который будет ходить в этой обуви», - сказала она на прощание.

Региональный сбор в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» продолжается.