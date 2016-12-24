В Мордовии из-за паводка остаются подтопленными 151 приусадебный участок и 13 низководных мостов

По информации МЧС по РМ, на сегодняшний день на территории республики из-за паводка остаются подтопленными 151 приусадебный участок в г.о. Саранск и 13 низководных мостов, в том числе 5 мостов сельскохозяйственного назначения.

Из-за поднятия уровня воды в реке Мокша на территории Краснослободского района подтопило два участка дороги. Для жителей сел Лаушки и Грачевники силами Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России организована лодочная переправа. Утром спасателями переправлено 12 человек (в том числе четверо детей).

Также продолжает свою работу лодочная переправа в селе Русское Маскино. Там дежурят сотрудники Мордовской Республиканской аварийно-спасательной службы. В районе подтопления выставлен спасательный пост для переправы жителей с улицы расположенной за рекой.

Лодочные переправы будет действовать в ежедневном режиме до полного завершения половодья и восстановления пешеходного и транспортного сообщения.

Как отмечается, ситуация находится на ежедневном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях. Проводится мониторинг территорий с помощью беспилотных авиационных систем.