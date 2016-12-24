За прошедший уик-энд дистанционные аферисты увели у жителей Мордовии более 3 миллионов рублей

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
По информации МВД по РМ, в течение трех минувших дней к полицейским в республике поступило 12 заявлений от граждан, которые сообщили о совершенном в отношении них мошенничестве.
Наибольшие финансовые потери понес один из жителей Мордовии, поверивший телефонному звонку мнимого банковского служащего. Тот не был оригинальным, и воспроизвел затасканную «страшилку» про коварных аферистов, что вознамерились от имени клиента взять заем на сумму более 2 миллионов рублей.
Чтобы защититься от происков махинаторов, нашему земляку требовалось установить на свой смартфон определенное приложение. Это приложение как раз и позволило злоумышленникам получить все нужные данные для финансовой экспроприации.
Мужчине так умело запудрили мозги, что он в течение четырех дней исправно перечислял на неизвестные счета крупные суммы денег - всего более 2 миллионов рублей.
Отрезвление наступило спустя короткое время по окончании «переводного марафона». Пострадавший обратился за помощью в полицию. Как отмечается, в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных к совершению преступления.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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