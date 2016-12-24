За прошедший уик-энд дистанционные аферисты увели у жителей Мордовии более 3 миллионов рублей

По информации МВД по РМ, в течение трех минувших дней к полицейским в республике поступило 12 заявлений от граждан, которые сообщили о совершенном в отношении них мошенничестве.

Наибольшие финансовые потери понес один из жителей Мордовии, поверивший телефонному звонку мнимого банковского служащего. Тот не был оригинальным, и воспроизвел затасканную «страшилку» про коварных аферистов, что вознамерились от имени клиента взять заем на сумму более 2 миллионов рублей.

Чтобы защититься от происков махинаторов, нашему земляку требовалось установить на свой смартфон определенное приложение. Это приложение как раз и позволило злоумышленникам получить все нужные данные для финансовой экспроприации.

Мужчине так умело запудрили мозги, что он в течение четырех дней исправно перечислял на неизвестные счета крупные суммы денег - всего более 2 миллионов рублей.

Отрезвление наступило спустя короткое время по окончании «переводного марафона». Пострадавший обратился за помощью в полицию. Как отмечается, в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных к совершению преступления.