В Мордовии ищут очевидцев ДТП, в котором едва не погибли 31-летний молодой человек и 22-летняя девушка

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По информации Госавтоинспекции республики, 7 сентября 2022 года в Кочкуровском районе Мордовии около шести часов вечера на 31 километре автодороги «Саранск – Кочкурово – гр. с Пензенской областью» произошло столкновение автомашин «Шевроле Авео» под управлением 22-летней девушки и «Мицубиси Лансер» под управлением 31-летнего молодого человека.
В результате происшествия парень с тяжелыми травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4.
Установлено, что ДТП мог спровоцировать водитель автомобиля «ВАЗ-2115», который осуществлял маневр обгона автомашины «Шевроле Авео». Как отмечалось, у девушки из «Шевроле» водительские права появились только в минувшем году.
Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 38-59-56 или 02.
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