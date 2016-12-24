В Мордовии суд вынес приговор директору фирмы, похитившему более 4 миллионов рублей на строительстве площади Тысячелетия в Рузаевке

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
37-летний генеральный директор «Строительно-транспортной компании» обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по РМ установили, что в 2020 году фирма фигуранта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключила муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площади Тысячелетия в Рузаевке на 35 миллионов рублей.
По данным следствия, при выполнении подряда директор фирмы завысил объемы и стоимость строительных работ, в результате чего осуществил хищение бюджетных средств в размере более 4 миллионов рублей.
Следственным отделом УФСБ России по РМ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ходатайству следователя на имущество директора фирмы был наложен арест в виде земельного участка и жилого дома.
По информации Прокуратуры РМ, в ходе судебного следствия мужчина признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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