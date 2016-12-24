В чемпионате УФСИН по РМ по стрельбе среди женщин победила начальник психологической лаборатории

В спортивном комплексе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.

Участниками состязаний стали женщины - руководители отделов и служб Управления, а также сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН по РМ.

Как сообщается, лучший результат показала Ирина Глинова, начальник психологической лаборатории ИК-6, 2 место – Юлия Богатова, начальник отдела кадров и работы с личным составом ЛИУ-3 и 3 место – Наталья Устинова, начальник психологической лаборатории ИК-7.

Начальник УФСИН по РМ Леонид Мустайкин наградил победителей, вручив медали, грамоты и переходящий кубок.