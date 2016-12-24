В чемпионате УФСИН по РМ по стрельбе среди женщин победила начальник психологической лаборатории

Школа добрососедства
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
В спортивном комплексе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.
Участниками состязаний стали женщины - руководители отделов и служб Управления, а также сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН по РМ.
Как сообщается, лучший результат показала Ирина Глинова, начальник психологической лаборатории ИК-6, 2 место – Юлия Богатова, начальник отдела кадров и работы с личным составом ЛИУ-3 и 3 место – Наталья Устинова, начальник психологической лаборатории ИК-7.
Начальник УФСИН по РМ Леонид Мустайкин наградил победителей, вручив медали, грамоты и переходящий кубок.
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