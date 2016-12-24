Должники в Саранске раскошелились почти на 300 тысяч рублей в ходе рейда «Дорожный пристав»

В столице Мордовии подведены итоги очередного рейда «Дорожный пристав». Совместное мероприятие судебных приставов и сотрудников ГИБДД проходило в течение двух дней на улице Севастопольская и Лямбирском шоссе.

По информации УФССП по РМ, аппаратно-программный комплекс выявил в транспортном потоке 55 автомобилей должников. Одиннадцать автомашин было арестовано, из них семь подверглись изъятию.

Так, владелец «Лады Гранты» обязан выплатить почти 133 тысячи в счет возмещения материального ущерба. Собственник еще одной «Гранты» имеет полумиллионный долг по алиментам.

Но были и те, кто предпочел оплатить долги на месте. 13 должников через мобильный банк и личный кабинет на портале Госуслуг перевели около 300 тысяч рублей.

Как отмечается, самую большую сумму — 177 тысяч — внесла супруга должника. В отношении собственника Chevrolet Cruze в службе судебных приставов возбуждено 17 исполнительных производств по различным категориям задолженностей.

После поступления денежных средств на счет отделения исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением.