Должники в Саранске раскошелились почти на 300 тысяч рублей в ходе рейда «Дорожный пристав»

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В столице Мордовии подведены итоги очередного рейда «Дорожный пристав». Совместное мероприятие судебных приставов и сотрудников ГИБДД проходило в течение двух дней на улице Севастопольская и Лямбирском шоссе.
По информации УФССП по РМ, аппаратно-программный комплекс выявил в транспортном потоке 55 автомобилей должников. Одиннадцать автомашин было арестовано, из них семь подверглись изъятию.
Так, владелец «Лады Гранты» обязан выплатить почти 133 тысячи в счет возмещения материального ущерба. Собственник еще одной «Гранты» имеет полумиллионный долг по алиментам.
Но были и те, кто предпочел оплатить долги на месте. 13 должников через мобильный банк и личный кабинет на портале Госуслуг перевели около 300 тысяч рублей.
Как отмечается, самую большую сумму — 177 тысяч — внесла супруга должника. В отношении собственника Chevrolet Cruze в службе судебных приставов возбуждено 17 исполнительных производств по различным категориям задолженностей.
После поступления денежных средств на счет отделения исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением.
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