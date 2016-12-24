«Тридцатка, короче, и разбежались»: в Саранске пьяный водила пытался уговорить инспекторов ДПС на взятку

В столице Мордовии проводится экспертиза «коррупционных» посулов пьяного водителя инспекторам ДПС. Задержанный за нетрезвое вождение товарищ пытался уговорить сотрудников полиции на взятку в 30 тысяч рублей прямо в салоне патрульного автомобиля.

Как сообщает МВД по РМ, 21 января около 23 часов в Саранске на улице Севастопольской инспекторами ДПС была остановлена машина «Хендай Солярис» под управлением 44-летнего мужчины. В результате проведенного освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне служебного автомобиля, за несоставление в отношении него административного материала за управление транспортным средством в нетрезвом виде, мужчина предложил инспекторам денежные средства в размере 30 тысяч рублей.

Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за данное деяние, водитель продолжил свои противоправные действия. Полицейские незамедлительно доложили о коррупционном предложении в дежурную часть. В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.

Как отмечается, в случае установления вины водителя руководством республиканского МВД будет принято решение о поощрении сотрудников полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей.