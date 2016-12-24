В Саранске пройдет студенческий фестиваль «Татьянин день»

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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
С 25 января по 10 февраля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева пройдет традиционный фестиваль «Татьянин день».
25 января 14.00 - открытие фестиваля искусств, концерт с участием студенческих творческих коллективов. Вход по пригласительным.
30 января 14.00 - «Вождь краснокожих». Вестерн для детей в 2-х действиях по пьесе З. Сагалова по мотивам новеллы О. Генри.
Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева
01 февраля 18.30 - Вечер одноактных спектаклей. «Рудольфио», инсценировка по мотивам рассказа В. Распутина «Визит молодой дамы», спектакль по пьесе В. Красногорова.
Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева
03 февраля 18.30 - «Терпсихора представляет». Концерт учащихся Мордовской республиканской детской хореографической школы.
06 февраля 18.30 - «Музыка и мысли», вечер современной хореографии. В программе спектакли: «Четыре сезона - четыре темперамента», «Рахманинов. Этюды».
Учебный театр современного танца «S.mail» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева
07 февраля 14.00, 16.00 - «Метель». Литературно-музыкальная композиция по повести А.С. Пушкина.
Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева и симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева
10 февраля 14.00 - «Беда от нежного сердца». Водевиль по пьесе В. Соллогуба.
Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева
10 февраля 18.30 - закрытие фестиваля искусств «Татьянин день». Концерт творческих коллективов МГУ им. Н.П. Огарева, МГПУ им. М.Е. Евсевьева, музыкального училища им. Л.П. Кирюкова.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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