В Саранске пройдет студенческий фестиваль «Татьянин день»

С 25 января по 10 февраля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева пройдет традиционный фестиваль «Татьянин день».

25 января 14.00 - открытие фестиваля искусств, концерт с участием студенческих творческих коллективов. Вход по пригласительным.



30 января 14.00 - «Вождь краснокожих». Вестерн для детей в 2-х действиях по пьесе З. Сагалова по мотивам новеллы О. Генри.

Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева



01 февраля 18.30 - Вечер одноактных спектаклей. «Рудольфио», инсценировка по мотивам рассказа В. Распутина «Визит молодой дамы», спектакль по пьесе В. Красногорова.

Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева



03 февраля 18.30 - «Терпсихора представляет». Концерт учащихся Мордовской республиканской детской хореографической школы.



06 февраля 18.30 - «Музыка и мысли», вечер современной хореографии. В программе спектакли: «Четыре сезона - четыре темперамента», «Рахманинов. Этюды».

Учебный театр современного танца «S.mail» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева



07 февраля 14.00, 16.00 - «Метель». Литературно-музыкальная композиция по повести А.С. Пушкина.

Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева и симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева



10 февраля 14.00 - «Беда от нежного сердца». Водевиль по пьесе В. Соллогуба.

Учебный театр «ИНКогнито» ИНК МГУ им. Н.П. Огарева



10 февраля 18.30 - закрытие фестиваля искусств «Татьянин день». Концерт творческих коллективов МГУ им. Н.П. Огарева, МГПУ им. М.Е. Евсевьева, музыкального училища им. Л.П. Кирюкова.