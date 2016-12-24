Бывший замдекана архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева признан судом виновным в получении взяток

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Сотрудниками УФСБ по РМ выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя декана архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева, причастного к получению взяток.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в августе 2021 года замдекана получил от трех студентов ВУЗа по 20 тысяч рублей от каждого. Работник университета являлся членом экзаменационной комиссии, и за эти «подношения» обеспечивал успешное зачисление молодых бакалавров со своего факультета на бюджетную основу в магистратуру.
По договоренности с будущими магистрами, во время вступительных экзаменов замдекана задавал им вопросы, ответы на которые они знали заранее.
Деньги передавались фигуранту через посредника путем банковского перевода и наличными денежными средствами при личной встрече.
На основании материалов УФСБ Следственным комитетом по РМ в отношении работника учебного заведения было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В ходе следствия подсудимый вину признал полностью. Судом теперь уже бывшему заместителя декана назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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