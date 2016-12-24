Глава Мордовии поздравил работников ДОСААФ с 96-й годовщиной со дня образования организации

Уважаемые сотрудники и ветераны регионального отделения ДОСААФ!

Поздравляю с 96-й годовщиной со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России!

За этот внушительный срок ДОСААФ вырастило не одно поколение патриотов, защитников своего Отечества. Сегодня ваше общество обладает безусловным авторитетом в области гражданского, патриотического и физического воспитания. В нынешней непростой ситуации это особенно важно. Благодарю вас, за то, что прививаете молодежи уважение к истории, готовность добросовестно защищать Родину и постоянно культивируете авиационные, технические и военно-прикладные виды спорта. Спасибо за большой вклад в развитие юнармейского движения в Мордовии!

Уверен, что ДОСААФ всегда будет верным помощником нашего государства в деле военно-патриотического воспитания и допризывной подготовке молодежи к военной службе. Ваша работа способствует повышению обороноспособности нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо России!

Глава Республики Мордовия А. Здунов