Прокуратура зафиксировала, что в Рузаевском районе ненадлежащим образом зимой исполняются обязанности по содержанию автомобильных дорог

Рузаевской межрайонной прокуратурой с привлечением представителей отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району проведена проверка исполнения законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период.

Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения АО «Мордовавтодор» и МБУ г.п. Рузаевка «Дорожное хозяйство» ненадлежащим образом исполняются обязанности по содержанию автомобильных дорог.

Так, на проезжей части автомобильных дорог регионального и муниципального значения в Рузаевском районе и г. Рузаевка имеются зимняя скользкость в виде снежного наката, колейность из-за снежно-ледяных образований и заснеженность обочины проезжей части.

Данные нарушения законодательства создают угрозу безопасности дорожного движения и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором руководителям указанных организаций внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.