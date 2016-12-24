Прокуратура зафиксировала, что в Рузаевском районе ненадлежащим образом зимой исполняются обязанности по содержанию автомобильных дорог

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Рузаевской межрайонной прокуратурой с привлечением представителей отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району проведена проверка исполнения законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период.
Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения АО «Мордовавтодор» и МБУ г.п. Рузаевка «Дорожное хозяйство» ненадлежащим образом исполняются обязанности по содержанию автомобильных дорог.
Так, на проезжей части автомобильных дорог регионального и муниципального значения в Рузаевском районе и г. Рузаевка имеются зимняя скользкость в виде снежного наката, колейность из-за снежно-ледяных образований и заснеженность обочины проезжей части.
Данные нарушения законодательства создают угрозу безопасности дорожного движения и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.
С целью устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором руководителям указанных организаций внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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